Na OI v Parizu tudi atletska tekmovanja v krosu?

Monte Carlo, 30. julija - Predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe je dejal, da se pripravljajo, da bi na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu ponovno potekala tudi atletska tekmovanja v krosu. Teki na razgibanih naravnih progah so bili trikrat že na programu OI, in sicer leta 1912, 1920 in 1924.