V novomeški bolnišnici bolnik, pri katerem so naknadno potrdili okužbo s koronavirusom

Novo mesto, 30. julija - V Splošni bolnišnici Novo mesto so sprejeli bolnika, ki je imel predhodno tri negativne teste za okužbo s koronavirusom, a so pozneje potrdili okužbo. Bolnika so premestili na infekcijsko kliniko UKC Ljubljana, medtem ko so vse zaposlene, ki so bili v novomeški bolnišnici z njim v kontaktu, testirali in izločili iz delovnega procesa.