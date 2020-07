Ljubljana, 30. julija - Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Predvsem v gorskem svetu bodo sprva še možne nevihte, kakšna je lahko tudi močnejša. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.