Evropska komisija za financiranje petih novih platform centrov poklicne odličnosti

Bruselj, 30. julija - Evropska komisija je danes predlagala financiranje iz programa Erasmus+ za pet novih platform centrov poklicne odličnosti. Za vsako bo na voljo največ štiri milijone evrov. Spodbujali bodo pridobivanje znanj in spretnosti v zelenih inovacijah, pozelenitvi urbanih površin, mikroelektroniki ter lesnem in pohištvenem sektorju, so sporočili iz Bruslja.