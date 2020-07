Z avgustom odprta prenovljena Taborska cesta v Grosupljem

Grosuplje, 31. julija - Taborsko cesto v središču Grosupljega, ki so jo v minulih mesecih v celoti prenovili, bodo z avgustom predali v namen, je za STA povedal župan Peter Verlič. Cesta bo prijaznejša tudi za kolesarje, ki bodo po novem lahko vozili po kolesarskem pasu, naselje pa bo tako dobilo celostno in sodobno urejeno prometnico, so prepričani na Občini Grosuplje.