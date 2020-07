Ljubljanska borza s padcem

Ljubljana, 30. julija - Indeks SBI TOP na ljubljanski borzi je danes zabeležil 0,71-odstotni padec in se ustavil pri 844,21 točke. Skoraj vsi blue chipi prve kotacije so se pocenili, najbolj delnice Telekoma Slovenije, ki je danes objavil polletne poslovne rezultate. Vlagatelji so ustvarili 854.210 evrov prometa, največ s Krkinimi delnicami.