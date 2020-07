V Izoli bo danes zaživel poletni otok

Izola, 31. julija - Po uspešni izvedbi t. i. ledenega otoka v zimskem času bo letošnje poletno dogajanje v Izoli popestril še poletni otok s kotalkališčem na krožni stezi skozi park Pietro Coppo. Ta bo vsem ljubiteljem na voljo od danes pa do vključno 22. avgusta. Kotalkališče bo odprto vsak dan med 9. in 12. ter med 17. in 23. uro. Vstopnina pa bo znašala dva evra.