Na gospodarskem ministrstvu v zadnjih dveh tednih trije primeri covida-19, minister ni med okuženimi

Ljubljana, 30. julija - Na gospodarskem ministrstvu so v zadnjih dveh tednih pri treh javnih uslužbencih potrdili okužbo z novim koronavirusom, zadnjo v sredo. Odredili so jim samoizolacijo. Minister Zdravko Počivalšek ni med okuženimi, prav tako ne v samoizolaciji ali karanteni. Doslej so ga dvakrat testirali, obakrat je bil negativen, so za STA pojasnili na ministrstvu.