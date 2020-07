Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi letos posvečen strokovnjakom

New York, 30. julija - Današnji svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi je posvečen vsem, ki se borijo proti tovrstnemu kriminalu in pomagajo žrtvam. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres se jim je zahvalil za njihovo delo na prvi bojni liniji in pozval vlade, naj se pridružijo boju proti trgovini z ljudmi.