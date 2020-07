V Zagrebu obtožnica proti sedmim tihotapcem ljudi

Zagreb, 30. julija - Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je danes vložil obtožnico proti sedmim hrvaškim državljanom zaradi ilegalnega prevoza migrantov iz Bosne in Hercegovine čez Hrvaško proti Sloveniji. Februarja in marca letos so nezakonito prepeljali 40 migrantov ter ob tem zaslužili 6300 evrov, trdi Uskok.