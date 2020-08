Spričo naraščanja okužb evropske države znova zaostrujejo ukrepe

pripravila Sara Kovač

Madrid/London/Berlin, 1. avgusta - Zaradi novih izbruhov okužb z novim koronavirusom več evropskih držav vnovič zaostruje nekatere ukrepe za preprečevanje širjenja, ki so jih sicer nedolgo nazaj odpravljale. Marsikje so ostrejši ukrepi tokrat lokalno omejeni, na širši ravni pa pogosto vključujejo obvezno nošenje mask in ponovno uvajanje karantene ob vračanju iz določenih držav.