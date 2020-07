Svetovna atletika prestavila še eno svojih zadnjih velikih tekmovanj v 2020

Monte Carlo, 30. julija - Vodstvo Svetovne atletike je prestavilo še eno svojih zadnjih velikih tekmovanj v tem letu, mladinsko svetovno prvenstvo do 20 let bo v Nairobiju v Keniji prihodnje leto, so sporočili z videokonferenčne seja sveta. Tekmovanje bo med 17. in 22. avgustom 2021, teden dni po olimpijskih igrah v Tokiu.