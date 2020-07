Neurje in toča marsikje po državi povzročila veliko gmotno škodo (zbirno)

Ljubljana, 30. julija - Večerno neurje, ki ponekod vključevalo točo, je zajelo velik del države ter povzročilo veliko gmotno škodo. Uničene so številne strehe, poškodovani avtomobili, toča je poleg objektov ponekod uničila pridelek, ceste, povzročila izpad elektrike in onesnaženje pitne vode. Gasilci in enote zaščite in reševanja so marsikje še na terenu.