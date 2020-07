Filmski festival v Pulju od 29. avgusta do 4. septembra

Zagreb/Pulj, 30. julija - S filmskega festivala v Pulju so danes sporočili, da bo letošnja izdaja potekala med 29. avgustom in 4. septembrom. Potrdili so, da bodo festival odprli s hrvaško-švicarskim celovečercem Mare režiserke Andree Štake. Film so naknadno uvrstili v tekmovalni program, v katerem bo tudi več slovenskih koprodukcij.