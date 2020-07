V Kranju moški in ženska od občana poskušala pridobiti osebne podatke v zameno za bone

Kranj, 30. julija - Policija opozarja, da sta moški in ženska, stara med 30 in 40 let, v sredo v Kranju na domu občana od njega poskušala pridobiti njegove osebne podatke v zameno za nekakšne vrednostne bone. Zanimali so ju tudi turistični boni. Na Policijski upravi (PU) Kranj v sporočilu za javnost pozivajo k varovanju in skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki.