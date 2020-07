Sporočilo uredništvom - minister Počivalšek bo po sredinem neurju obiskal Domžale

Ljubljana, 30. julija - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek bo ob 16.30 obiskal Center za zaščito in reševanje Domžale. Za zaprtimi vrati bo najprej spregovoril s predstavniki občine in civilne zaščite, ob 17.15 pa si bo na terenu ogledal stanje in dal izjavo za medije, so sporočili z Občine Domžale. (STA/AVDIO)