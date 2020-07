Na Hrvaškem več kot 5000 okuženih z novim koronavirusom

Zagreb, 30. julija - Od srede so na Hrvaškem zabeležili še 78 okuženih z novim koronavirusom, zaradi covida-19 pa so umrle tri osebe, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Od 25. februarja, ko so imeli na Hrvaškem prvi primer okužbe, se je okužilo 5071 ljudi. Z boleznijo covid-19 pa je doslej umrlo 144 oseb.