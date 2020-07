V Prekmurju prejšnji teden zasačili štiri sprevodnike migrantov

Murska Sobota, 30. julija - Soboški kriminalisti so v prejšnjem tednu obravnavali dva primera kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje. Skupno so izsledili štiri tuje državljane, ki so na nedovoljen način pomagali v državo skupno 46 ilegalnim migrantom. Vse štiri osumljence so medtem s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je za vse odredil pripor.