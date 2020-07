Na dveh tovornjakih na meji s Hrvaško odkrili več skritih tujcev

Maribor, 30. julija - Policisti na mejnem prehodu Gruškovje so v sredo zvečer na priklopnem tovornem vozilu turških registrskih oznak odkrili skritega državljana Palestine. Nekaj ur prej pa so v Središču ob Dravi na priklopnem tovornem vozilu slovenskih oznak odkrili skrita dva Sirijca in enega Afganistanca, ki so prav tako poskušali nedovoljeno vstopiti v Slovenijo.