Premiera mednarodnega plesnega projekta Stičišče srečanj bo hkrati v Ljubljani in na Tenerifih

Ljubljana, 31. julija - V Plesnem teatru Ljubljana (PTL) in vzporedno na otoku Tenerifi bo drevi premiera plesne predstave Stičišče srečanj. V predstavi Carlote Mantecon bo nastopilo pet neprofesionalnih plesalk in en plesalec. Vsi nastopajoči v mednarodnem plesnem projektu so starejši od 65 let.