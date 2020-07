Letošnji julij nekoliko bolj moker, te dni velika toplotna obremenitev

Ljubljana, 31. julija - Temperature v letošnjem juliju so bile podobne kot v tem obdobju v zadnjih nekaj letih, je bilo pa nekoliko več dežja. Eden najtoplejših dni v tem mesecu se obeta prav danes, saj so izjemno visoke temperature že zjutraj. Predvsem na Primorskem in v mestnih središčih je zato do konca tedna napovedana velika toplotna obremenitev.