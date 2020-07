Neurje pustošilo po delih avstrijske Koroške in Štajerske

Gradec/Celovec, 30. julija - Hudo neurje je v sredo zvečer pustošilo po delih avstrijske Koroške in Štajerske. V bližini Gradca so iz avta še pravočasno rešili voznico, preden je njen avtomobil odplaknilo pod most. Tudi na Koroškem je hudournik s seboj odnesel avto, v katerem pa ni bilo ljudi. Neurje je s seboj prineslo orkanski veter, močno deževje in delno tudi točo.