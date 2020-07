Na Malti kljub covidu-19 tečejo priprave na štiri glasbene festivale

Valletta, 31. julija - Malta se pripravlja na glasbene festivale Rhythm + Waves, Escape 2 the Island, the BPM Festival in Mi Casa, ki naj bi potekali v prihodnjih mesecih. Nastopili naj bi tudi britanski umetniki, med drugimi duo Chase & Status, Aitch, AJ Tracey in Fatboy Slim, ki na družbenih omrežjih z informacijami o cenah letov merijo na svoje sodržavljane.