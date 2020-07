V Hongkongu več aktivistom prepovedali sodelovanje na volitvah

Hongkong, 30. julija - Dvanajst prodemokratičnih aktivistov ne bo smelo sodelovati na parlamentarnih volitvah v septembru, je danes potrdila vlada v Hongkongu. Kot so navedli, so diskvalificirali kandidate, pri katerih je nevarnost, da ne bi upoštevali ustave Hongkonga ali obljubili zvestobe vladi v Hongkongu in Pekingu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.