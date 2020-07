Zaradi onesnaženja prepovedali kopanje v Soči od Rodeža do Plavi

Kanal, 30. julija - Zaradi onesnaženja reke Soče so v občini Kanal ob Soči na območju od Rodeža do Plavi do preklica strogo prepovedali kopanje v reki. Po do zdaj znanih podatkih je manjša količina neznane snovi odtekla v reko in pustila oljne madeže, je za STA pojasnil poveljnik občinske civilne zaščite Igor Komac.