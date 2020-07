Za skupino Tuš konsolidacija finančnih terjatev zelo pozitivna

Ljubljana, 30. julija - Za skupino Tuš je konsolidacija finančnih terjatev izredno pozitivna, saj bistveno enostavnejša struktura upnikov pomeni hitrejše in lažje sklepanje dogovorov, so v Tušu pospremili novico, da je sklad Alfi z nakupom zadnjega dela terjatev Abanke postal več kot 80-odstotni lastnik vseh finančnih terjatev do skupine Tuš.