Za rop urarne v središču Ljubljane 4,5 leta zapora

Ljubljana, 30. julija - Okrožno sodišče v Ljubljani je obsodilo Miljana Božilova na štiri leta in pol zapora zaradi ropa prodajalne Slowatch junija lani. Izreklo mu je tudi triletni izgon iz države, saj je srbski državljan. Zavarovalnici, kjer je urarna zavarovana, mora vrniti več kot 262.000 evrov škode, kolikor so vredne ukradene ure in škoda v poslovalnici po ropu.