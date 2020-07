Sporočilo uredništvom - potrjena okužba z novim koronavirusom na STA

Ljubljana, 30. julija - Na STA je bil zabeležen prvi primer obolelosti s covidom-19. Uvedli smo vse potrebne ukrepe za omejitev širjenja okužbe v skladu z navodilom epidemiologov in pristojnih zdravstvenih služb, vključno z delom od doma in razkuževanjem prostorov. Na STA si bomo prizadevali za nemoteno delovanje in zagotavljanje vsebin v agencijskem servisu.