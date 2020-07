Obeta se nov rekord za Jordanove superge

New York, 30. julija - Enajst parov Nikovih športnih copat, ki jih je nosil legendarni ameriški košarkar Michael Jordan, je od danes na dražbi ameriške hiše Christie's, kjer pričakujejo tudi nov rekord. Podpisani športni copati, ki jih je Jordan nosil leta 1985, so ocenjeni na 650 do 850 tisoč dolarjev (približno 553 do 724 tisoč evrov).