Ljubljana, 30. julija - Generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar in Mateja Logar z Infekcijske klinike bosta danes ob 12. uri pred glavno stavbo UKC Ljubljana na Zaloški cesti 2 dala izjavo za medije o trenutnem stanju glede koronavirusa ter pripravljenosti socialnih in zdravstvenih zavodov, so sporočili iz UKC Ljubljana.