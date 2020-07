Hidria z Audijem, Lamborghinijem in Porschejem v razvoj novih pogonskih agregatov

Idrija, 30. julija - Hidria je z Audijem, Lamborghinijem in Porschejem sklenila nov posel, vreden 15 milijonov evrov, za razvoj novih pogonskih agregatov. Prihodnjih pet let jim bo Hidria zagotavljala ključne dele visoko učinkovitih dizelskih in bencinskih motorjev za njihova premijska in superšportna vozila, so sporočili iz družbe.