Demokracija o manipulacijah (30. 7.)

Ljubljana, 30. julija - Jože Biščak v komentarju Klub elitnih lažnivcev piše o družbi, v kateri so ljudje s pomočjo osrednjih medijev bombardirani z levičarskimi lažmi in manipulacijami. Ljudje molčijo in se ne odzivajo, nato ponavljajo laži in jim na koncu verjamejo. Ni dialoga, temveč monolog med enako progresivno mislečimi, iz katerega ni izvzeta nobena tema.