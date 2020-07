Vreme: Povečini sončno

Ljubljana, 30. julija - Danes zjutraj bo ponekod v notranjosti megla ali pa nizka oblačnost. Čez dan bo povečini sončno, predvsem v hribovitem svetu bodo popoldne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.