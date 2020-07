Avstralija potrdila rekordnih več kot 700 novih primerov novega koronavirusa

Melbourne, 30. julija - Avstralija je danes potrdila rekordno številnih okužb z novim koronavirusom in najbolj smrtonosen dan od začetka pandemije covida-19, potem ko se je virus začel širiti po domovih za starejše. Samo v zvezni deželi Viktorija so potrdili 13 smrti in 723 novih okužb, kar je precej nad državnim rekordom v ponedeljek, ko so potrdili 549 okužb.