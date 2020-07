Brentford spet v finalu play offa

London, 30. julija - Nogometaši Brentforda so se uvrstili v finale končnice za uvrstitev v elitno ligo angleškega prvenstva. Na povratni tekmi polfinala so doma s 3:1 premagali Swansea in tako izničili zaostanek 0:1 s prve tekme. V finalu 4. avgusta na Wembleyju se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med Fulhamom in Cardiffom, Fulham je dobil prvo tekmo z 2:0.