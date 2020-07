Roma gre v evropsko ligo, nov poraz Juventusa

Rim, 30. julija - Nogometaši Rome so si z zmago v 37. krogu italijanskega prvenstva na gostovanju v Torinu (3:2) zagotovili peto mesto v serie A in s tem krog pred koncem prvenstva tudi že nastop v evropski ligi. Juventus, ki je osvojil še deveti zaporedni naslov italijanskega prvaka, je doživel šesti poraz to sezono in z 0:2 klonil v gosteh pri Cagliariju.