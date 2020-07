Vodje tehnoloških velikanov so se v ameriškem kongresu branili pred očitki zlorabe moči

Washington, 30. julija - Vodilni možje tehnoloških velikanov Apple, Amazon, Facebook in Google so se v sredo na zaslišanju v ameriškem kongresu branili pred očitki, da njihova podjetja zlorabljajo moč in s tem onesposabljajo konkurenco. V zagovor so trdili, da so velika podjetja nujna in da so omogočila poligon za inovacije.