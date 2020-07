Delo o politiki v času epidemije (30. 7.)

Ljubljana, 29. julija - Suzana Kos v komentarju Janezu Janši se lahko smeje piše o politiki v času epidemije. V komentarju se nanaša na najnovejšo javnomnenjsko raziskavo, ki je pokazala, da sta deleža tistih, ki so za to, da vlada mandat izpelje do konca, in tistih, ki bi šli na predčasne volitve, skoraj enaka. Močno pa je padla naklonjenost predčasnim volitvam.