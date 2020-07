Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 7.)

Ljubljana, 29. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o novih 14 potrjenih okužbah s koronavirusom v Sloveniji. Opravljenih je bilo 919 testiranj, zabeležene ni bilo nobene nove smrtne žrtve. Prav tako so poročale o dveh prijetih Belorusih, ki sta prevažala migrante iz Maroka, ki so nezakonito prestopili državno mejo.