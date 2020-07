Domžale, 29. julija - Močnejše neurje, ki je s seboj nosilo tudi točo, je po 19. uri zajelo Koroško, kasneje pa še območje severno od Ljubljane. Na Prevaljah in v Mežici so na terenu gasilci. Na območju Domžal je več kot pol ure padala tudi pet in več centimetrov debela toča. Po podatkih centra za obveščanje je prišlo do več primerov vetroloma.