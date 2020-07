Celje/Domžale, 29. julija - Pred novo sezono so vrste nogometnega kluba Domžale po izteku pogodb zapustili Dejan Lazarević, Nikola Vujadinović in Matic Fink. Prvaki Celjani pa so se pred prihajajočim tekmovalnim obdobjem okrepili z dosedanjim nogometašem Rudarja Mićom Kuzmanovićem.