Jeseni pred politiko odmevni zakoni in projekti, prioritetni področji demografija in zdravstvo

Ljubljana, 29. julija - Pred politiko je pestra politična jesen. Urnik DZ bo natrpan, čakajo jih spremembe volilne zakonodaje, rebalans proračuna in proračun za prihodnji dve leti. Vlada se bo posvečala ukrepom varovanja zdravja in črpanju evropskega denarja. Prioriteta so ukrepi na področju zdravstva in demografije. Gotovo bodo odmevale spremembe medijskih zakonov.