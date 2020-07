Zadnje nevihte v Ljubljani poškodovale drevje v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Ljubljana, 30. julija - V nevihtah, ki so se v zadnjem času razbesnele v Ljubljani, se je poškodovalo in podrlo več dreves, še zlasti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Zavod za gozdove Slovenije je do danes na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana izdal odločbe za sanacijo približno 70 kubičnih metrov drevja, celoten obseg pa še ni znan.