Število okužb s koronavirusom po svetu še naprej narašča

pripravil Blaž Mohorčič

Washington/Zagreb/Sarajevo, 29. julija - Iz več držav po Evropi in drugod po svetu poročajo o naraščanju okužb z novim koronavirusom, od ponekod celo o novih rekordih. Te so med drugim zabeležili v BiH, Izraelu in na Japonskem. So se pa razmere začele umirjati v Srbiji in na Hrvaškem. V Italiji in Franciji oblasti skrbi morebitno širjenje okužb med migranti.