Tako Đoković kot Nadal na seznamu za New Yorku

z informacijo o Sereni Williams v 6. odstavku

Cincinnati, 29. julija - Organizatorji teniškega turnirja v Cincinnatiju, ki bo odigran v New Yorku, so sporočili, da sta na seznamu tekmovalcev tako Srb Novak Đoković kot Španec Rafael Nadal. Prvi in drugi igralec sveta za zdaj še nista potrdila nastopanja v ZDA, objava prijavljenih igralcev pa daje slutiti, da bosta v New Yorku nastopila oba.