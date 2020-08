Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 1. avgusta - Pri novomeški založbi Goga so izdali knjigo Veliborja Čolića Priročnik za izgnance s podnaslovom Uspešno izgnanstvo v petintridesetih korakih, pri Mladinski knjigi pa delo argentinskih psihoterapevtov Jorgeja in Demiana Bucayja O starših in otrocih. Založba Miš je izdala knjigo za otroke Andyja Griffithsa 13-nadstropna hišica na drevesu.