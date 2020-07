Ljubljana, 29. julija - Predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Do jutra se bo ozračje umirilo. Jutranje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.