SDH s priporočili za trajnostno poslovanje družb z državnim vložkom

Ljubljana, 29. julija - SDH je dopolnil svoja priporočila in pričakovanja do družb s kapitalskim vložkom države s priporočili za trajnostno poslovanje družb. S tem želi spodbuditi družbe pri ekonomski, družbeni in okoljski transformaciji poslovnih strategij ali modelov, ki vodijo do večje konkurenčnosti, manjših tveganj in trajnostne uspešnosti na dolgi rok.