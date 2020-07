Alkohol in žveplo morita ribe pri Gornji Radgoni

Gornja Radgona, 29. julija - Ribiči iz Gornje Radgone že od ponedeljka pobirajo mrtve ribe v Lisjakovi strugi, znani izletniški točki in osrednjem ribniku ribiškega društva. Poginilo je več sto rib, kot kaže, zaradi alkohola in žvepla, ki ju je nekdo izpustil v potok. Ob žveplu so ribiči v enem od ribnikov neuradno izmerili celo 4,7 promila alkohola.