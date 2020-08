Apple ostaja najvrednejša znamka, Netflix z najvišjo rastjo

New York, 2. avgusta - Vrh najnovejše Forbesove lestvice 100 najvrednejših blagovnih znamk tako kot lani zasedajo tehnološki velikani Apple, Google, Microsoft, Amazon in Facebook. Prve štiri so svojo vrednost v minulem poslovnem letu ohranile ali celo še povečale, le Facebooku se je zmanjšala. Največji skok pa je uspel Netflixu.